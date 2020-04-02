Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Haberler
Adana, Güncel

Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi

Adana'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyede Korona virüs tedbirleri artırıldı.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:51
Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi

Adana'da bulunan açık, kapalı cezaevleri ve adliyede Korona virüs tedbirleri artırıldı. Cezaevlerindeki gardiyanlar ile adliyeye gelen vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçüldükten sonra alınıyor. Dezenfeksiyon işlemleriyse periyotlar halinde devam ediyor. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, şuana kadar hiçbir mahkum ve görevlide Korona virüs tespit edilmediğini söyledi.

Yeni tip Korona virüs nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu bütün alanlarda tedbirler arttırıldı. Binlerce hükümlünün kaldığı Adana Cezaevi'nde de giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra gardiyanların ateşleri doktorlar tarafından kontrol edildikten sonra içeri alınıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı bölgede karantinada kaldıktan sonra diğer mahkumların yanına girebiliyor.

Öte yandan Adana Açık Cezaevi'nde mahkumlar, demir tel ile izolasyona alınmış bölgede gardiyan ve diğer görevlilerden ayrı tutuluyor. Cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerleri ise yetkililer tarafından belirli periyotlarda dezenfekte ediliyor.

Adana Adliyesi'nde ise gelen her vatandaş ellerini dezenfekte edip, maske takıyor ve ateşi görevli tarafından ölçüldükten sonra içeri alınıyor.

"ÇALIŞMALAR YETERLİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada alınan tedbirleri anlattı.

Yurdakul, gerek adliye de gerekse ceza infaz kurumlarımızda toplu alanların dezenfeksiyon işlemlerini sık periyotlarda yaptıklarını ifade ederek, "Esnek çalışma kararı doğrultusunda personelimizin asgari miktarda adliyeye gelmesini sağlayacak şekilde düzenimizi ayarladık. Hakim ve savcılarımızda ağırlıklı olarak evlerinde UYAP'a bağlanmak suretiyle çalışıyorlar. Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler hem bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda en üst düzeyde alınıyor. Adalet Bakanlığımızda ceza infaz kurumlarında alınacak önlemleri de formülize etti. Bizlerde bu önlemleri adana genelinde büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Ceza infaz kurumuna ilk gelecek olan hükümlünün sağlık kontrollerini Covid-19 tedbirleri kapsamında genişleterek yapıyoruz. Covid-19 semptomlarını gösteren kişiler varsa kesinlikle ceza infaz kurumlarımıza almıyoruz. Sağlık kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Ceza infaz kurumuna alındıklarında da doğrudan koğuşlara almıyoruz. 14 gün boyunca özel izolasyon alanlarında bekletiyoruz ve takip ediyoruz. Ceza infaz kurumuna girdikten sonra hükümlülerin dışarıya çıkışlarını sınırladık bu kapsamda sağlık ve güvenlik gibi zorunlu sebepler dışında ceza infaz kurumlarından ayrılmalarına müsaade etmiyoruz. Belirli aralıklarla hükümlü ve tutuklularımız kontrol ediliyor ateşi ölçülüyor" diye konuştu.

Ayrıca Yurdakul, şuana kadar hiçbir mahkum ve görevlide Korona virüs tespit edilmediğini kaydetti.

"GÖREVLİLER GRUPLAR HALİNDE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞIYOR"

Ömer Faruk Yurdakul, ceza infaz kurumunda görevli personelin kuruma geldiğinde ateşi ölçüldüğünü söyleyerek, "Herhangi bir sebeple risk taşıdığı değerlendirilen personel kesinlikle ceza infaz kurumlarında çalıştırılmıyor. Cezaevi personelimiz vardiya dışında da ailelerinin yanına veya sosyal ortama gitmek yerine belirlediğimiz yerde kalacaklar. Bu çerçevede 14 günlük periyotlar halinde bir grup personelimiz ceza infaz kurumu içerisinde vardiyaları dönüştürerek ve barınarak görevlerini yapacaklar. Diğer grup ise 14 günü belirlediğimiz izolasyon alanlarında kalarak 14 gün sonunda yine evlerine gitmeyip görevlerine geçecekler. Ceza infaz kurumu personelimizin bir kısmı mesai saatleri dışında Göltepe Eğitim Tesislerinde barınacak. Orada izolasyona tabi tutulacaklar. Görev zamanı da oradan ceza infaz kurumuna gelecekler. Bir kısım personelimiz Karataş Kadın Açık Cezaevindeki personelimiz Karataş Maliye Kampında yapacaklar. ve yine Akkapı Tarım Tesislerimizde izolasyon için kullanacağız. Şuan itibariyle E ve F tipinde görev yapan personelimiz için izolasyon alanı olarak ön belirlemesini yaptığımız Adana merkezdeki KYK yurduyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da yaklaşık 15 bin denetimli serbestlik hükümlüsünün olduğunu kaydeden Yurdakul, bu hükümlülerinde "Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılma" hükmüne tabi olanların faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Haberler
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler Haberler
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs haritası! İşte en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Alkol almak için karantinadan kaçan şahsın, temas ettikleri karantinaya kendisi hapse girdi
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Sivas Halk Eğitim Merkezi, 5 TL'ye satılan maskeleri 18 kuruşa mal ediyor
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Lütfü Türkkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Sıla Ebru Polat Guido Senia Chloe Loughnan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: Adana'daki cezaevlerinde korona virüs tespit edilmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 17:02:29. #1.14#
title