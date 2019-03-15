Adana'daki Bıçaklı Yaralama Davası

Adana'da, aşık olduğu kadını sokak ortasında bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen ve hakkında "kasten yaralama ve tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Necdet Erdoğan Artural ile taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan sanık Artural, olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirterek, "Aldığım alkol nedeniyle bu olaylar oldu. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme, sanık Artural'ı yaraladığı Serap Sağlam'a 200 metreden fazla yaklaşmama adli kontrol tedbiriyle tahliye ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Seyhan ilçesi İnönü Parkı yakınlarında 11 Aralık 2018'de Necdet Erdoğan Artural, iddiaya göre, cep telefonuyla bir arkadaşı ile görüşen Serap Sağlam'ı bıçaklayarak yaralamıştı. Tutuklanan sanık Necdet Erdoğan Artural hakkında, 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA