Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
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Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama

Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası'nda iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası'nda iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Göller Yaylası'nda cuma namazı çıkışı aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Cengizhan K. (39), Mehmet K. (57), Yusuf K. (53), Ali K. (55), Berat K. (23) yaralandı. Olayla ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının soruşturma kapsamında Cengizhan K. (39) ve babası Mehmet K. (57) tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengizhan K. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası Mehmet K. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olayda yaralanan Yusuf K. (53) ile Ali K. (55) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Berat K.'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

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Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama
Adana'daki bıçaklı kavgaya 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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