Adana'daki besici cinayeti davasında yeni karar

19.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:28

Adana'da besici Mehmet Nuri Delibaş'ın otomobilin bagajında ölü bulunmasıyla ilgili istinaf mahkemesinin kararıyla yeniden yapılan yargılamada, 5 sanık müebbet, bir sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararı üzerine Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, sanıklar Halil Yiğit, Ali Önal, Vakıf Reşit Efe ve F.K. (17) hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla daha önce tahliye edilen Ayşe Özgün ve Hanife İbili ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Halil Yiğit savunmasında, iftiraya uğradığını iddia ederek "Ben kimseyi öldürmedim, kimseye de talimat vermedim. Suçlamalar asılsızdır." dedi.

Sanık Önal da öldürülen kişiyi tanımadığını ve olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Önal, Vakıf Reşit Efe, Halil Yiğit, Ayşe Özgün ve Hanife İbili'ye "tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların cezası duruşmadaki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevrildi.

F.K'ye de 10 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın firari babası Melik K'nin ise dava dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Sanıklar Özgün ve İbili'nin tutuklanmaları için haklarında yakalama kararı çıkartıldı.

Hayvan alım satımı yapan besici Mehmet Nuri Delibaş, merkez Sarıçam ilçesi Seyhan Baraj Gölü kenarındaki Deliçay mevkisinde 29 Mart 2015'te park halindeki otomobilin bagajında boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Yapılan yargılama sonucu, sanıklar Önal, Efe ve Yiğit'e "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "öldürmeye yardım etmekten" İbili ve Özgün'e 15'er yıl, F.K'ye de 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA