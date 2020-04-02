Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi - Haber
Adana, 3. Sayfa

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi Korona virüs tedbirlerinin de etkisiyle cadde ve sokakların boşaldığı Adana'da asayiş olayları geçen yılın Mart ayına göre önemli oranda düşüş gösterdi Evden hırsızlık vaka sayısı 136'dan 102'ye düştü Ahmet Geçer: "İnsanlar...

02.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:53
Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Korona virüs tedbirlerinin de etkisiyle cadde ve sokakların boşaldığı Adana'da asayiş olayları geçen yılın Mart ayına göre önemli oranda düşüş gösterdi

Evden hırsızlık vaka sayısı 136'dan 102'ye düştü

Ahmet Geçer: "İnsanlar birbirlerini üzmüyor, kırmıyor. Polislerden başka kimseyi görmüyoruz"

ADANA - Adana'da, korona virüs tedbirlerinin alındığı Mart ayında asayiş olaylarının geçen yılın Mart ayına göre ciddi oranda düştüğü kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 2019 yılının Mart ayı içerisinde 136 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu sene Mart ayında bu sayı 102 oldu. Otodan hırsızlık ise geçen yıl 100 iken bu sene rakam 72 oldu. Yine geçen sene aynı ayda 83 dolandırıcılık olayı meydana gelirken bu sene 51 olay meydana geldi. Yağma (Gasp) suçunda ise rakam geçen sene 34 iken bu sene 24 olarak kayıtlara geçildi. 2019 yılı Mart ayında 31 yankesicilik olayının yaşandığı kentte 2020 yılı Mart ayında 7 suç gerçekleştirildi. Yüzde 80 oranında azalma ise kapkaç suçunda yaşandı. Geçen sene 15 kapkaçın gerçekleştiği Adana'da bu sene Mart ayında sadece 3 kapkaç olayı meydana geldi.

"Olması gereken bu değildi ama iyi oldu"

Vatandaşlar ise Adana'nın asayiş olaylarının düşmesinden memnun oldu. Ahmet Geçer isimli bir vatandaş, "İnsanlar dışarıya çıkmayınca asayişte, işte düşük oluyor. Bu virüs herkesi vurdu. İnsanları eve kapattı. Bir kısım evden dışarı çıkıyor ama mecburiyetten çıkıyor. Ben bile mecburiyetten çıkıyorum. İnsanlar birbirlerini üzmüyor, kırmıyor. Polislerden başka kimseyi görmüyoruz. En çok onları görüyoruz. Olması gereken bu değildi ama iyi oldu. İnsanlar birbirini kırmasın isteriz. Böyle hastalık olmasın tabi. İnsanlar her zaman için birbirini sevmeli" diye konuştu.

"İnşallah hep böyle kalır"

Ertan Akgöz isimli başka bir vatandaş ise en başından bu yana insanların birbirine saygılı olması gerektiğini belirterek, "Virüs bu asayiş olaylarının düşmesine vesile oldu tabi. Cinayet, hırsızlık, terör olayları inşallah hiçbir zaman olmaz. Burada bir terör olayı da duymuyoruz ne güzel. İnşallah hep böyle kalır. Bu virüsü de umarım en yakın zamanda bütün insanlık olarak atlatırız" ifadelerini kullandı.

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede Haber
Vali uyardı: Sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haber
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi Haber
Koronadan ölen annenin karnından ameliyatla alınan bebekten acı haber geldi
240 bin takipçisi olan 'Türkiye Gerçekleri' hesabının sahibi yakalandı Haber
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haber
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haber
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Okay Yokuşlu'nun menajeri: Okay, neden Türkiye'ye gelsin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe'de Falette'nin sözleşmesi feshediliyor
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Ebru Yaşar Hazar Ergüçlü Recep Tayyip Erdoğan
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 23:16:47. #1.15#
title