Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi
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Adana, 3. Sayfa

Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Adana'da, Korona virüs tedbirlerinin alındığı Mart ayında asayiş olaylarının geçen yılın Mart ayına göre ciddi oranda düştüğü kaydedildi.

02.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:50
Adana'daki asayiş olaylarında 1 yılda ciddi düşüş gözlendi

Adana'da, Korona virüs tedbirlerinin alındığı Mart ayında asayiş olaylarının geçen yılın Mart ayına göre ciddi oranda düştüğü kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 2019 yılının Mart ayı içerisinde 136 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu sene Mart ayında bu sayı 102 oldu. Otodan hırsızlık ise geçen yıl 100 iken bu sene rakam 72 oldu. Yine geçen sene aynı ayda 83 dolandırıcılık olayı meydana gelirken bu sene 51 olay meydana geldi. Yağma (Gasp) suçunda ise rakam geçen sene 34 iken bu sene 24 olarak kayıtlara geçildi. 2019 yılı Mart ayında 31 yankesicilik olayının yaşandığı kentte 2020 yılı Mart ayında 7 suç gerçekleştirildi. Yüzde 80 oranında azalma ise kapkaç suçunda yaşandı. Geçen sene 15 kapkaçın gerçekleştiği Adana'da bu sene Mart ayında sadece 3 kapkaç olayı meydana geldi.

"Olması gereken bu değildi ama iyi oldu"

Vatandaşlar ise Adana'nın asayiş olaylarının düşmesinden memnun oldu. Ahmet Geçer isimli bir vatandaş, "İnsanlar dışarıya çıkmayınca asayişte, işte düşük oluyor. Bu virüs herkesi vurdu. İnsanları eve kapattı. Bir kısım evden dışarı çıkıyor ama mecburiyetten çıkıyor. Ben bile mecburiyetten çıkıyorum. İnsanlar birbirlerini üzmüyor, kırmıyor. Polislerden başka kimseyi görmüyoruz. En çok onları görüyoruz. Olması gereken bu değildi ama iyi oldu. İnsanlar birbirini kırmasın isteriz. Böyle hastalık olmasın tabi. İnsanlar her zaman için birbirini sevmeli" diye konuştu.

"İnşallah hep böyle kalır"

Ertan Akgöz isimli başka bir vatandaş ise en başından bu yana insanların birbirine saygılı olması gerektiğini belirterek, "Virüs bu asayiş olaylarının düşmesine vesile oldu tabi. Cinayet, hırsızlık, terör olayları inşallah hiçbir zaman olmaz. Burada bir terör olayı da duymuyoruz ne güzel. İnşallah hep böyle kalır. Bu virüsü de umarım en yakın zamanda bütün insanlık olarak atlatırız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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