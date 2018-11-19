Adana'daki Arazi Tartışması Cinayeti

Adana'da, arazi anlaşmazlığı tartışması sonrası bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili çiftlik sahibi çiftle birlikte 3 kişi hakkında müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi'ndeki çiftliğin kapısının önünde 19 Eylül'de kamera çekiminin yapıldığı sırada çiftliğin kullanımı yüzünden yaşanan tartışma sırasında Ali Ağar'ın tüfekle öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Olaydan sonra tutuklanan Mehmet A. ile çiftlik sahipleri Ufuk D. ve eşi Yeşim D. hakkında "Kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Savcı, Mehmet A'nın "Kasten öldürme", D. çiftinin ise "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Kargakeçek Mahallesi'nde 23 Eylül'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Mehmet A. tarafından av tüfeğiyle vurulan Ali Ağar hayatını kaybetmişti.