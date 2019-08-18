Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

18.08.2019 09:58

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan firari iki zanlıdan biri İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşılan ve takip edilen Mehmet Emin G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari şüphelinin üstünde Mahmut Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu. Zanlının, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği öğrenildi.

Polis, firari şüpheli Hasan B'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Burak E'nin de olduğu 10'u tutuklanmış, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edilmişti. Cengiz K'nin de eksik yatırdığı 400 bin lirayı Burak E'ye verdiği belirlenmişti.

Kaynak: AA