Adana'daki 2 cinayetin zanlısı 3 kişi tutuklandı Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 15 Mart'ta silahlı saldırıya uğradıktan 10 gün sonra hayatını kaybeden Cüneyt Aksüt ve 7 Nisan'da Kemal Daş'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan S.B, C.E. ve A.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA