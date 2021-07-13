Adana'daki 13 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'daki 13 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Adana'daki 13 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da bir kadının 13 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kadının 13 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul olayları çözmek için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, merkez Seyhan ilçesinde 39 yaşındaki Pakize A'nın 25 Mayıs 2008'de kaybolduktan 6 gün sonra Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda başından ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunmasının ardından yakalanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan şüpheli İ.E'nin verdiği ifadede tutarsızlık tespit etti.

Bunun üzerine faili meçhul cinayet dosyasını yeniden ele alan özel ekip, teknik ve fiziki takiple elde ettiği yeni bulguların ardından İ.E. (52) ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları H.D. (43) ve M.G'yi (42) gözaltına aldı.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde, cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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