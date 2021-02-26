Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi serbest bırakıldı
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Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi serbest bırakıldı

26.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:57
Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi serbest bırakıldı

Adana'da, bir kişinin kendisine zorla senet imzalattırıldığı iddiası üzerine polislerce ifadeleri alınıp serbest bırakılan 4 kişi, kendilerini suçlayan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Adana'da, bir kişinin kendisine zorla senet imzalattırıldığı iddiası üzerine polislerce ifadeleri alınıp serbest bırakılan 4 kişi, kendilerini suçlayan kişi hakkında şikayetçi oldu.

Merkez Çukurova ilçesinde 23 Şubat'ta M.K'nin kendisine zorla senet imzalattırıldığı yönündeki beyanı üzerine Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.A, K.C, U.O ile İ.Ü. savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Suçlanan kişilerin avukatı Oğuzhan Mete Karabıyık, AA muhabirine, asıl mağdur olanların 4 müvekkili olduğunu savundu.

Karabıyık, müvekkillerinin dolandırılmaya çalışıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Müvekkillerimizin mevcut isnat edilen suçtaki tek ilgisi o gün orada kahvaltıya gitmeleri. Müvekkillerimizden M.A'nın akrabası olduğunu söyleyen şahıs, müvekkillerimizi dolandırmayı amaçlamıştır. İsnat edilen suçla alakalı müşteki beyanı haricinde bir belge, bilgi veya yapılan tahkikat neticesinde bir delil yoktur. Müvekkillerimize silahla zorla senet imzalattığı iddiası tamamen mesnetsiz, küçük düşürücü bir iddiadan ibarettir. Kafasına silah dayandığını söyleyen şahıs, silahın cinsi ve rengiyle alakalı her hangi bir beyanda bulunmamıştır. Bir insan düşününki kafasına dayandığı silahla alakalı her hangi bir bilgi veremiyor. Bu mantıktan yoksundur. Müvekkillerimizin tek suçu o gün orada kahvaltı yapıyor olmalarıdır. Bundan dolayı savcılık tarafından yapılan soruşturmada müvekkillerimizin sadece ikmalen bilgilerine başvurulmuştur, herhangi bir gözaltı dahi olmamıştır. Bundan dolayı da biz müvekkillerimize atılan iftiranın her zaman peşindeyiz. Yüce Türk adaletine inanıyor ve güveniyoruz. Bu konuyla alakalı gerekli savcılık gerek mahkeme tarafından adaletin tesis edileceğine dahil hiçbir kuşkumuz ve şüphemiz yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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