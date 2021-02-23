Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
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Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

23.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:02
Adana'da zorla senet imzalattırdığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Adana'da bir kişiye, zorla senet imzalattırdığı öne sürülen aralarında mağdurun eniştesinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir kişiye, zorla senet imzalattırdığı öne sürülen aralarında mağdurun eniştesinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yaşayan M.K'dan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Yapılan incelemede M.K'nın aracının Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Aracın bulunduğu yere giden polis, bir inşaat firmasına ait ofise girdiği sırada içerde bulunan M.K, polise kendisine zorla senet imzalattırıldığı iddiasında bulundu.

Polis, bunun üzerine ofisteki M.A, K.C, U.O ile İ.Ü'yü gözaltına alarak Fatih Polis Merkezine götürdü.

M.K'nın polise, eniştesi M.A'nın daveti üzerine Adana'ya geldiği ve ofisi ziyaret ettiğini, burada kendisine zorla 50 bin lira bedelli senet imzalattırıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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