Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, yurda yerleştirildi
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Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, yurda yerleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana'da zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, yurda yerleştirildi

ADANA'da, babasının arkadaşının oğluyla evlendirilmek istendiği öne sürülen ve evden kaçarak polise sığınan 15 yaşındaki R.B., yurda yerleştirildi.

ADANA'da, babasının arkadaşının oğluyla evlendirilmek istendiği öne sürülen ve evden kaçarak polise sığınan 15 yaşındaki R.B., yurda yerleştirildi. Gözaltına alınan anne, baba ve evlendirilmek istenen nişanlısı ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan R.B., iddiaya göre kendi isteği dışında babasının arkadaşının oğlu ile nişanlandırıldı. Evlenmek istemeyen kız çocuğu, ailesine okumak istediğini söyledi. Nişanlısının da baskı yapmaya başladığı öne sürülen R.B.'yi anne ve babası da evlenmesi için zorlamaya başladı. Evlenmeme konusunda kararlı görünen kızı, annesinin, "Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Baskılar artınca dayanamayıp evden kaçan R.B., tanımadığı bir eve sığındı. Evin sahibi kadının telefonundan polisi arayan R.B., "Beni zorla evlendirmek istiyorlar, ben evlenmek istemiyorum. Gelin beni kurtarın" diyerek yardım istedi. Kız çocuğunun bulunduğu eve gelen polis, R.B.'yi alıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yaşadıklarını polislere anlatan R.B., annesi, babası ve nişanlısından şikayeti oldu. R.B.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Devlet koruması altına alınan R.B. ise yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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