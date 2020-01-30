Adana'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

30.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:24

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüleri ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 otomobil ile birer otobüs, kamyon ve kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA