Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

20.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:12
Adana'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

'nın ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Oktay Batcık'ın kullandığı 80 LU 047 plakalı, içerisinde zeytin ezmesi bulunan tanker, D-400 kara yolu Yeni Mezarlık mevkisinde Davut Bekler yönetimindeki 61 K 0966 plakalı tır ve Burhan Sedan idaresindeki 80 AAB 843 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada üç aracın sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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