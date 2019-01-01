Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı
Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 13 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir alt geçit girişinde 10 araç çarpıştı.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA