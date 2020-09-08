Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı

ADANA'da beton mikseri, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Adana'da zincirleme kaza: 2 yaralı
08.09.2020 21:40 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:45

ADANA'da beton mikseri, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 01 BJL 75 plakalı beton mikseriyle, aynı yönde giden Soner T.'nin kullandığı 33 BDA 86 plakalı hafif ticari araç ve Murat B. yönetimindeki 01 BMJ 309 plakalı otomobil, çarpıştı. Zincirleme kazada beton mikserinin sürücüsü ile yanındaki Hasan G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.  


Kaynak: DHA

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