Adana'da Zarar Gören Çiftçilere 12,5 Milyon Lira Ödeme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki sel ve taşkınlardan zarar gören bin 665 üreticiye, Acil Yardım Ödeneği'nden 12,5 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızıyla çiftçilerimizin sorunları ertelenmeden, yaraya anında merhem sürülmüş oldu." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Yüreğir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in seçim ofisinde, ilçedeki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Sarıeroğlu, kentte seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Adana'ya sevdalı olduklarını, daha atak, vatandaşların gönlüne girecek sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik yeni bakış açısıyla, Cumhur İttifakı olarak yeni bir vizyonla yola çıktıklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, "Adana'nın ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. Güzel hizmetler yaptık bugüne kadar ama bundan sonra çok daha güzelini iyi bir planlamayla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu dönemde vatandaşlarımızdan istediğimiz yetki, sadece 5 sene için almak istediğimiz bir yetki değil. Bu 5 sene içerisinde inşallah çok güçlü master planlarıyla Adana'mızın geleceğe dair hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda her alanda, vatandaşlarımızın eksiklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önüne alacağımız, planlı ve programlı şekilde adımlarımızı atacağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

"Selden zarar gören bin 665 çiftçiye 12,5 milyon lira destek"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle çok daha hızlı karar alınabildiğine işaret eden Sarıeroğlu, bu sistemin en önemli yansımasını bu hafta içerisinde Adana olarak yaşadıklarını kaydetti.

Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz aylarda, aralık-ocak ayında çok yoğun yağışlar aldık. Taşkınlar ve seller oldu. Şehir hayatı içerisinde bunlar çok hissedilmemiş olabilir ama çiftçilerimiz ve üreticilerimiz gerçekten ciddi sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Çok hızlı şekilde hasar tespit çalışmalarımızı yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, hiçbir bürokratik işleme takılmadan Adana'da hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bin 665 üreticimizin hasarı tespit edildi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Onun imzasıyla bu hafta itibarıyla, kimisinin bin lira kimisinin 100 bin lira, hasarları oranında bin 665 çiftçimize 12,5 milyon lira ödeme, Acil Yardım Ödeneği'nden hemen aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızıyla çiftçilerimizin sorunları ertelenmeden, yaraya anında merhem sürülmüş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Şer odakları her türlü imkanı seferber etmiş durumdalar"

16 yıllık AK Parti iktidarında ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük mücadele verdiklerini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin, Türkiye'nin güçlü şekilde yapacağı ataklarla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alacağını görenlerin bundan rahatsız olduğunu anlatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şer odakları her türlü imkanı seferber etmiş durumdalar. 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından ekonomik olarak en ufak bir sıkıntımız yokken, üretim, ihracat, yatırımlar devam ediyorken, bir döviz atağıyla manüplasyonlarla karşı karşıya kaldık. Sonrasında çok ciddi bir mücadele, milletimizin desteği ve ekonomi yönetiminde çok güçlü adımlarla, eğer biz 16 senedir koşar adımlarla ekonomimizin sağlam temeller üzerinde durmasını sağlamasaydık, o yaşadığımız ağustos ayındaki saldırılara karşı ayakta durmamız imkansız olurdu, başka bir ülke olsaydı bunu kaldırması imkansızdı."

"Eski kuyruklar yokluktandı, kıtlıktandı"

Manüplasyonların ardından, atılan adımlarla dövizin düştüğünü kaydeden Sarıeroğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Sonrasında döviz düştü, bakıyorsunuz fiyatlara yansımıyor. Fırsatçılara karşı fırsat vermeyen bir anlayışla oraya da müdahale ettik. Adana'da da açıldı tanzim satış mağazaları. Bunu eski kuyruklarla bir tutmaya çalışıyor. Eski kuyruklar, o karneler yokluktan ve kıtlıktandı, yoktu çünkü. Ama şimdi görüyorsunuz, Adana'da, bereketli topraklardayız, hiçbir sıkıntımız yok. Patlıcanın, biberin, soğanın olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bazı fırsatçılar söz konusuydu, Cumhurbaşkanımız tarafından verilen talimatlarla vatandaşımız düşünülerek yine adımlarımız atıldı. 'Tanzim satış mağazaları kurulacak.' dendikten sonra anında fiyatların nasıl düşmeye başladığını hep birlikte gördük. Adana'da da geçtiğimiz hafta başladı, marketlerde vesaire yine o düşüş eğilimlerini görüyoruz. Vatandaşımız söz konusu olduğu zaman asla ardımıza bakmayız, gereken neyse önlemini de alırız gereğini de hayata geçiririz."

Kaynak: AA