Adana'da zabıtadan KDV indirimi denetimi - Haberler

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Adana'da zabıtadan KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adana'da zabıtadan KDV indirimi denetimi

Adana Büyükşehir Belediyesi temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle başladığı denetimlerine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle başladığı denetimlerine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ve ilçelerde tüm marketleri kapsayacak şekilde başlattığı KDV indirimi denetimlerini her gün düzenli olarak sürdürüyor.

Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılamasına dair karar Resmi Gazetede yayınlandı. 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararı sonrası harekete geçen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetliyor. Her gün düzenli olarak yapılan denetimlerde, yasalara aykırı bir durumla karşılaşıldığında, ekipler hazırladıkları tutanakla konuyu Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Marketlerde KDV indirimini denetleyen ekipler, hem ürününün giriş çıkış fiyatlarını kontrol ederek fahiş fiyat artırımının önüne geçiyor hem de tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek vatandaşların sağlıklı ürüne ulaşmasına yardımcı oluyor. - ADANA

Adana'da zabıtadan KDV indirimi denetimi

Adana'da zabıtadan KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Yerel, Haberler

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