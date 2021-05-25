Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç boğuldu
Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.
Adana'da yüzmek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'ndan geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına yüzmek için giren Ersin Kara (27), bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri kanalda arama başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Kara'nın cesedi kanala girdiği yerin yakınlarında bulundu.
Kara'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı