Adana'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi devam ediyor

Adana'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi devam ediyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinin, Adana'da da mevcut havuzların yanı sıra yeni kurulan 14 portatif havuzda devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesinin, Adana'da da mevcut havuzların yanı sıra yeni kurulan 14 portatif havuzda devam ettiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında yalnız gençlere değil, yüzme bilmeyen herkese havuzların ücretsiz olarak açık olduğunu aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından verilen eğitimlerin haftanın dört günü devam ettiğini ifade eden Çintimar, vatandaşların projeye ilgisinin çok iyi olduğunu belirtti.

Verilen eğitimlerle alt yaş grubundaki gençlerin yüzme sporcusu olma yönünde isteklerinin de ortaya çıktığını dile getiren Çintimar, sporun her geçen gün daha geniş kitlelere yayılması için çalıştıklarını kaydetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
İstismar soruşturmasında 8 aydır iddianame çıkmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Mert Müldür Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:53:01. #1.15#

title