Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
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Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da yürüteçle merdivenden düşerek ağır yaralanan 9 aylık bebek tedaviye alındı.

Adana'da yürüteçle merdivenden düşerek ağır yaralanan 9 aylık bebek tedaviye alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında yaşayan Fadime ve Fethi Avcılaroğlu çiftinin 9 aylık oğulları Asaf, "örümcek" olarak tabir edilen yürüteçle açık kapıdan dışarı çıktıktan sonra merdivenden düştü.

Yaralanan bebek, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirlenen bebek, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin burada yoğun bakım servisine alındığı ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Avcılaroğlu ailesinin komşusu Ramazan Çevik (19), gazetecilere, bebeği merdivenden düşerken gördüğünü belirterek, "Çocuk merdiven basamaklarından yuvarlanmaya devam ediyordu. Son basamaklara doğru çocuğu tutabildim. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna götürdük. Şimdi yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı
Yürüteçle merdivenden düşen 9 aylık bebek ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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