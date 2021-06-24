Adana'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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Adana'da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Adana'da 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Adana'da, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, UNESCO tarafından 2021 yılının "Yunus Emre Yılı" ve Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" adlı program düzenlendi.

Etkinlikte, Alper Tunga Kalsın'ın metin yazarlığını yaptığı, Tufan Apaydın'ın sanat yönetmenliğinde, solistliğini İshak Bulut'un gerçekleştirdiği dinleti sunuldu.

Programa, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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