Adana'da yüksekten düşen yaşlı kadın öldü
Adana'da oturduğu iki katlı evin damından düşen yaşlı kadın öldü.
Adana'da oturduğu iki katlı evin damından düşen yaşlı kadın öldü.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Kayakıran (83), dengesini kaybedince iki katlı evinin damından düştü.
Aile fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yapılan incelemede Kayakıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşlı kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.