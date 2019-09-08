Adana'da yüksekten düşen yaşlı kadın öldü

Adana'da yüksekten düşen yaşlı kadın öldü

Adana'da oturduğu iki katlı evin damından düşen yaşlı kadın öldü.

08.09.2019 15:34
Adana'da yüksekten düşen yaşlı kadın öldü

Adana'da oturduğu iki katlı evin damından düşen yaşlı kadın öldü.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Kayakıran (83), dengesini kaybedince iki katlı evinin damından düştü.

Aile fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan incelemede Kayakıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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