KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde yük treninin vagonu raydan çıktı.

Mersin- Kayseri seferini yapan yük treninin bir vagonu, Karaisalı ilçesi Hacıkırı İstasyonu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle vagonu raya alma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, tren seferlerinde herhangi bir aksama olmadığını bildirdi.