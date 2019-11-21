Adana'da yük trenin balatalarında yangın çıktı

21.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:44

Adana'nın Pozantı ilçesinde, konteyner yüklü trenin bir vagonunun balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konya'dan Mersin'e giden yük trenin bir vagonun balatalarında, Pozantı İstasyonu yakınında, ilk belirlemelere göre ısınmadan kaynaklı yangın çıktı.

Durumu fark eden makinistin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye çağrıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vagondaki alevleri büyümeden söndürdü.

Müdahalenin ardından Pozantı İstasyonu'na çekilen trenin, burada bir süre bekletildikten sonra yoluna devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA