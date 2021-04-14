Adana' da yük treni raydan çıktı; 2 makinist yaralı(1)Adana' nın Pozantı ilçesi Hastaneler kavşağı mevkisinde yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 makinist yaralandı.
Adana' da yük treni raydan çıktı; 2 makinist yaralı(1)
Adana' nın Pozantı ilçesi Hastaneler kavşağı mevkisinde yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 makinist yaralandı.Yaralı makinistler Pozantı Devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, tren rayları ile vagonlarda hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı