Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan kadın yaralandı
Adana'da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın yaralandı.
01.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:42
Adana'da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Nilüfer T'ye (41) O.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Nilüfer T'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Sürücü O.Ç. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA