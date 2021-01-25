Adana'da yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı
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Adana'da yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

25.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:13
Adana'da yoldan çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 06 GC 1314 plakalı otomobil, altyapı çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola girdi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya devrildi.

Devrilen otomobilin yanında yaralı halde bulunan C.B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.B'nin verdiği ifadede, otomobilde yolcu olarak bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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