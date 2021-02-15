Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli yakalandı
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Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli yakalandı

15.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:10
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli yakalandı

Adana'nın Feke ilçesinde, yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Feke ilçesinde, yoldaki demir bariyerleri çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, Y.S'nin yoldaki demir bariyerleri çaldığını gördü.

Ekipler, toplam 336 kilogram bariyer çalan Y.S'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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