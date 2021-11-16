Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen S.T. isimli vatandaşa arkadan yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, bıçakla saldırdı.

Yaralanan S.T, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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