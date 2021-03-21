Adana'da yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı
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Adana'da yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı

21.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:35
Adana'da yolcu taşıma yetkisi olmayan araç sürücüsüne idari işlem yapıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolcu taşıma yetkisi olmadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolcu taşıma yetkisi olmadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulaması sırasında yolcu taşımacılığı yapan bir aracı durdurdu.

Yolcu taşıma yetkisi olmadığı belirlenen araç sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolculara uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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