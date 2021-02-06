Adana'da yolcu otobüsündeki peynir tenekesinde 2 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da içinde peynir bulunan tenekeye saklanmış iki kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Adana'da içinde peynir bulunan tenekeye saklanmış iki kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bir yolcu otobüsünde eğitimli köpek ile arama yaptı.

Polis, köpeğin tepki verdiği içinde peynir bulunan tenekenin içinde paketlerde iki kilogram esrar ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan R.Ç. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt