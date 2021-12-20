Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası - Haberler
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Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda yol kontrolünde otobüsü durdurduklarını ve dedektör köpekle yapılan aramalarda R.Ç'ye ait torbada sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak R.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen R.Ç, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık R.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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