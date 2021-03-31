Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
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Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde 150 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde 150 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Etki" ile otobüste arama yaptı.

Köpeğin, otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G'nin oturduğu koltuğa tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde 150 gram esrar bulundu.

Şüpheli Ş.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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