Adana'da yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı
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Adana'da yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün traktör ve minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Adana'da yolcu otobüsü traktör ve minibüse çarptı: 8 yaralı
16.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 22:48

Adana'da yolcu otobüsünün traktör ve minibüse çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CMR 87 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir traktöre çarptı.

Kontrolden çıkan otobüs, ardından 01 M 0459 plakalı minibüse de çarptı. Duramayan otobüs, ilk kazanın yaşandığı yerden yaklaşık 500 metre uzakta refüje çıkarak durabildi. Refüjde otobüsün çarptığı bazı ağaçlar da devrildi.

Kazada, otobüsteki 2 kişi, minibüsteki 5 kişi ve traktördeki 1 kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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