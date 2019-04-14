Adana'da Yolcu Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 13 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozan Adana Karayolu Tırmıl Mevkii Çukurören Yol Kavşağında meydana geldi. Adana'dan Kozan istikametine doğru ilerleyen Şevket Çetin (48) idaresindeki 01 U 0396 plakalı özel bir firmaya ait yolcu minibüsü havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile cankur ekipleri sevk edildi. Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar Kozan ve Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Kazada Fatoş Kızlgöz adlı yolcu hayatını kaybederken yaralılardan Meryem Ayşe Yılmaz (26). Şevket Çetin (48), Mustafa Kaya (26), Salim Balcıoğlu (38), Emre Gök (16) ve Rumeysa Hanne Fındık (23) Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralılar ise Adana'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA