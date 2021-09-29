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Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Genel

- Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar Feke ilçesinde, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 23 kilometrelik karayolunun genişletilmesi ve onarılması çalışmasını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları heyeti davul zurnayla karşılandı Adana'nın Feke ilçesinde,...

FEKE, ADANA (İHA) - - Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Feke ilçesinde, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 23 kilometrelik karayolunun genişletilmesi ve onarılması çalışmasını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları heyeti davul zurnayla karşılandı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde, İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 23 kilometrelik karayolunun genişletilmesi ve onarılması çalışmasını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları heyeti davul zurnayla karşılandı.

1962 yılında köylülerin kazma kürekle açtığı ve Toros Dağı eteklerinde 24 köy yolunun bağlantısının da sağlandığı Feke'deki karayolunun yapım çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve beraberindekileri vatandaşlar davul zurna eşliğinde coşkuyla karşıladı.

AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, Adana Büyükşehir Belediyesinden asfalt hizmeti göremediklerini köylülerin yanında devletin tüm imkanlarını ve hizmet gücünü hissettiklerini söyledi. Gün, "1962 yılında atalarımızın dedelerimizin açtığı yolu karayolu yol ağına alındıktan sonra aradan geçen yıllar sonra büyük zorluklar çekildi ve devletimiz bu yıl tüm imkanlarını ilçemiz için seferber etti. Yoldan faydalanan bölge halkımız yolun başlangıcında kurban keserek başladık. 23 kilometre planlanan yolumuzun 12 kilometresi genişletilmesi yapıldı. Bunu da bölge halkımız muhtarlarımız karayollarına teşekkür etmek istedik" dedi.

Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ise vatandaşlara devletin yatırımlarını bölgeye getirmekten mutlu olduklarını ifade ederek bunun görevleri olduğunu ve karşılamadan mahcup olduğunu söyledi.

Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da yol sevinci... Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar - Haberler
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