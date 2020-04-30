Adana'da yol, sahil temizliği, ilaçlama ve dere ıslahı çalışmaları Adana'da belediye ekipleri, sahil temizliği, ilaçlama, dere ıslahı ve yol çalışması gerçekleştirdi.

Adana'da belediye ekipleri, sahil temizliği, ilaçlama, dere ıslahı ve yol çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karataş ilçe merkezinden geçip denize dökülen derede ıslah çalışması yapıldı.

İlçede sinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama yapan belediye ekipleri, sahilde de temizlik gerçekleştirdi.

Ayrıca, Sarıçam ilçesindeki yeni stadyum çevresindeki yolda da refüj ve kavşak düzenlemesi ile asfaltlama ve bisiklet yolu çalışması yapıldı.

Kaynak: AA