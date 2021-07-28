Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum (2)
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Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum (2)

Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

SINAV İSTEĞİM DÜZEYDE ZORDUYükseköğrenim Kurumlar Sınavı'nda (YKS), hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, aldığı başarılı dereceyi tatil için geldiği Bursa'nın İznik ilçesindeki arkadaşının yanında öğrendi.

SINAV İSTEĞİM DÜZEYDE ZORDU

Yükseköğrenim Kurumlar Sınavı'nda (YKS), hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi olan, Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, aldığı başarılı dereceyi tatil için geldiği Bursa'nın İznik ilçesindeki arkadaşının yanında öğrendi. Adana'ya dönmek için İznik'ten ayrılan Ali Eren, yaşadığı duyguları DHA'ya anlattı. "Çok güzel bir his, çok şaşırdım. Beklemiyordum, yanlışlarımın olduğunu düşünüyordum. Mutluyum. Sınav istediğim düzeyde zordu" diyen Ali Eren Çakıcı, şunları söyledi;

"Ben, sınavın zor olmasını istiyordum. Çünkü, çalışan ile çalışmayan arasında fark olmuyor. Özellikle matematik zordu, tam istediğim gibiydi. Hakkımızı aldık. Zor, saçma sınav diyorlar ama zor olmazsa da bu sefer çalışan emeğini alamıyor. Herkes üst sıralara çıkıyor, öyle de olmuyor. 4 yıldan fazla bu sınav için çalışıyorum, şimdi baktığımda uzun bir zaman. Okulda her ay deneme yapıyorduk, bence bunun çok faydası oldu. Her okulun böyle yaptığını düşünmüyorum, bu önemli. Yapmıyorlarsa bile herkes kendisi yapabilir. Evde çalışmak daha güzeldi benim için, dershaneye yönelmedim. Evde kendi imkanlarımla çalışmaya devam ettim. Bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim ama üniversiteleri araştırmadım. Boğaziçi veya Bilkent Üniversitesi'ni tercih edeceğim büyük ihtimalle Yurt içi imkanı en iyi olan üniversiteyi tercih etmeyi düşünüyorum. Annem tıp okumamı istiyordu ama o da razı olacaktır. Esnek düşünme çok önemli, önümüzdeki yıl matematik yine zor gelirse süreyi yetiştirmek çok önemli. Birinci oluyoruz ama soruları ellerim titreyerek çözdüm. Matematiği doğru düzgün kodlayamadım bile, sonradan tekrar kodlamaya çalıştım. Hızlı yollar bulmak gerekiyor, 1 soruda 1 dakikalık bir işi 10 saniyeye düşürmek gerekiyor. O yüzden formüllere takılı kalmamak gerek. Konu başlıklarına da bakmamak gerek, ben konu başlıklarına bakmadan çalıştım. Çünkü sınavda konu başlığı yok sadece soru var."

İsmil Hakkı SEYMEN-BURSA

Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum (2)
Adana'da YKS'nin çifte birincisi Eren: Bilgisayar mühendisliği istiyorum (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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