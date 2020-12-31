Yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine operasyon: 2 gözaltı
31.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:53
Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, yılbaşı öncesi sahte içki imalathanelerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki 2 deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 3 bin 165 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun