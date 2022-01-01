Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulamasında 51 suçlu yakalandı - Haberler
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Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulamasında 51 suçlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulamasında 51 suçlu yakalandı Adana'da 2 bin 52 polisle "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulamasında 51 suçlu yakalandı

ADANA - Adana'da 2 bin 52 polisle "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanırken 10 adette ruhsatız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü sabah başlayan gece 01.30'a kadar süren "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. 2 bin 52 polisin katılımıyla düzenlenen uygulamada eğitimli 4 dedektör köpekte yer aldı.

Uygulamada, 15 bin 105 kişinin GT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan 51 kişi yakalandı. Trafik uygulamasında 4 bin 852 araç kontrol edilirken 52 araca 77 bin 505 TL para cezası uyguladı. 5 araçta trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde 5 adet çalıntı motosiklet yakalandı.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 102 işyeri kontrol edildi. Usulsüzlük tespit edilen 9 işyerine ve kumar oynandığı belirlenen 9 işyerine adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 19 kişiye de adli işlem yapıldı. İşyerlerine ise toplamda 20 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapman 9 kişiye bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada üzerleri aranan kişilerden, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara 5 adet şarjör ile 22 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile 18 adet dolu kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 7.88 gram esrar maddesi, 7.5 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ve 103 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

Adana'da Yılbaşı Huzur ve Güven uygulamasında 51 suçlu yakalandı

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