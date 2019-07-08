Adana'da Yerli ve Milli Elektrikli Otomobil Üretimi İçin Fabrika Kuruluyor

Gurbetçi iş adamı Taner Ay, babası Çetin Ay ile birlikte yaptığı çalışmalar ile biliniyordu. Taner Ay, Adana'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretmek için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Ay'ın planına göre ilk olarak Adana'da bir üretim tesisi kurulacak. Ardından Ay, kendi memleketi olan Kırşehir'de bir tesis daha inşa edecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan girişimci, "Son zamanlarda Türkiye'de yerli ve milli otomobilin temelleri atıldı. Aynı şekilde bizimde tüm projemiz hazır. Biz, şirket olarak tamamen yerli ve milli elektrikli araç üreteceğiz." dedi.

Almanya'da Cirt Klinik Şehir Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Ay, "Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı Türkiye'ye taşımak. İnşallah ülkemizin ilk milli ve yerli üretim olacak elektrikli otomobilini biz yapacağız." şeklinde konuştu.

Taner Ay ayrıca Kırşehirspor başkanlığına da aday oldu.