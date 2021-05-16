Adana'da yer altı çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı
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Adana'da yer altı çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı

Adana'da yer altı çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer altı çöp konteynerine düşen çocuk, bekçi ve trafik polislerince kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yer altı çöp konteynerine düşen çocuk, bekçi ve trafik polislerince kurtarıldı.

Tellidere Mahallesinde hurda toplayan, ismi henüz öğrenilemeyen 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, dengesini kaybederek 4 metre derinliğindeki çöp konteynerine düştü.

Bunu gören çevre sakinleri, çocuğu bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada mahallede devriye görevi yürüten bekçi ve trafik ekipleri kalabalığı görünce olay yerine gitti.

Bulunduğu yerden ekiplerce kurtarılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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