Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

Okul bahçesinde maç yaparken kalenin devrilmesi sonucu demir direğin altında kaldı

Okul bahçesinde maç yaparken kalenin devrilmesi sonucu demir direğin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title