Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi - Haberler
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Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi

Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yazıcılara gizlenmiş kaçak 157 kol saati ele geçirildi.

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta yazıcılara gizlenmiş kaçak 157 kol saati ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla kente kaçak ürün getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri aracı şehir girişinde durdurup arama yaptı.

Araçtaki kolileri inceleyen ekipler yazıcıların içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati buldu.

Ekipler, sürücü Hayrullah T'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi

Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi

Adana'da yazıcılara gizlenmiş gümrük kaçağı 157 kol saati ele geçirildi

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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