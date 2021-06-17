Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri devam ediyor
Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor.
Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen konserde, "Klasikten Moderne" seslendirildi.
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, seslendirdikleri klasikten moderne çalışmasını seyirciyle buluşturdu.
Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı