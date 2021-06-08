Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri başladı
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Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri başladı

Adana'da 'Yaza Merhaba' konserleri başladı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Kültür Sanat

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından "Yaza Merhaba" konseri verildi.

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından "Yaza Merhaba" konseri verildi.

Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen konserde, "Senfoni ile Yunus Emre İlahileri" seslendirildi.

Orkestra şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde, Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç ve Serkan Kocadere solist olarak yer aldı.

Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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