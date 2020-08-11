Adana'da yaya ve sürücülere yönelik trafik kontrolü yapıldı Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Adana'da, trafik polisleri tarafından yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Şehrin kalabalık kavşakları olmak üzere 5 noktada yapılan drone da kullanılan denetimde 30 polis görev aldı. Trafik polisleri, yayalara ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı, özellikle toplu taşıma araçları şoförlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında uyarılarda bulundu. Denetimde 8 yaya ve 15 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı trafik cezası uygulandığı bildirildi. Kaynak: AA