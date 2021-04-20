Adana'da yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılan otomobil korkuluklara sıkıştı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılırken korkuluklar arasında sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılırken korkuluklar arasında sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, Yeni Baraj Mahallesi'nde yayaların otobanın karşısına geçmek için kullandığı köprüden otomobiliyle geçmeye çalıştı.

Köprü korkulukları arasında sıkışan otomobilde bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çağırılan polis ekipleri, otomobildeki 2 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Otomobil çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu